Kõva saavutus! Eesti osalusel valminud animatsioonifilm kandideerib Euroopa Filmiakadeemia parima animafilmi auhinnale

Jaanuaris Eesti kinodesse jõudev Luksemburgi, Itaalia, Iirimaa, Suurbritannia, Läti, Eesti ja Saksamaa koostööfilm räägib loo Mary O’Harast, kes on 11-aastane ninatark tüdrukutirts. Seiklus läheb lahti, kui tema vanaema Emer satub haiglasse. Kurb ja murtud Mary külastab Emerit regulaarselt. Pärast üht külaskäiku kohtab ta aga noort ja sõbralikku Tansey’t ning kiindub temasse. Kuid Tansey kaob pidevalt ära ja mis veelgi kummalisem, ta kordab aina, et tal on väga tähtis sõnum Mary vanaemale.

Kui Mary ema saab teada tütre uuest sõbrast, ei suuda ta ära imestada Tansey erilist nime, sest sama nimi oli ka tema vanaemal. Tasapisi asetuvad pusle tükid omale kohale. Mary ja tema ema saavad šoki, kui mõistavad, et Tansey on hoopis vaim!

Viibides koos selles sürreaalsuses sõidab Mary koos ema ja Tansey’ga haiglasse vanaemale järgi. Sealt edasi suunduvad nad viimasele ühisele reisile. Teel olles kulgeb naiste vestlus mööda mälestusi ja meenutusi. Nii valmistuvad nad viimaseks hüvastijätuks, mis on soe, sest selles on teadmine, et elu on kohe kindlasti imeline ja sageli ka tõeliselt salapärane – ja kui sul on vedanud – täis armastust.