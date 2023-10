SÄUTSUMÖLL | „Riigikogust ei lahku ta enne, kui viimne piisk diislit ja bensiini Eesti tanklates otsas.“ Kalle Grünthali skandaalid panid sotsiaalmeedia kihama

Kalle Grünthal pälvis meedia tähelepanu esmalt oma huvitava tankimiskäitumisega. Näiteks suutis ta oma kütusekaardida tankida samal ajal, kui oli riigikogu suures saalis. Täpsemalt kirjutas rahvasaadiku tankimisest Eesti Ekspress , kus toodi ka välja, et Grünthali kütusekaardiga on tangitud koguseid, mis kohe kuidagi ühegi Grünthali auto kütusepaaki ei mahu.

Viimastel päevadel on Grünthal pakkunud kõneainet aga oma elukohaga seoses. Ta on pannud oma riigikogu huvide deklaratsiooni kirja aadressi, mida pealinnas ei eksisteeri. Poliitiku üürikulud katab aga riik. Delfi andmetel on Grünthalil üürikorter tõesti Paldiski maanteel olemas, aga mitte sellel aadressil, mis märgitud huvide deklaratsioonis.