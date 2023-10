FOTOD | Oma esimese lapse ootel Liis Lemsalu tähistab sünnipäeva: sellist õhupallikõhtu mul aasta aega tagasi küll ees ei olnud

„Sellist õhupallikõhtu mul aasta aega tagasi küll ees ei olnud ja ega ma poleks eales osanud ette näha, et järgmisel sünnipäeval kannan ma enda kõige suuremat kingitust endaga kaasas,“ avaldas Lemsalu Instagramis, et ta on seesama Liis, kuid samas tunneb, et on selle lühikese aja jooksul nii palju muutunud.

Lemsalu teatas möödunud nädalal, et lõpetas online-õpingud Integratiivse Toitumise Instituudis (Institute for Integrative Nutrition) endokriin- ja hormonaalsüsteemi alal.

„Eksamid on tehtud ja diplom on lõpuks käes,“ kirjutas Liis. „Ja kui suur heameel on mul just antud valdkonnas uusi teadmisi koguda. Olen terve oma elu olnud huvitatud inimkehast ja tervisest ja sellega seonduvast, seega ma super rahul, et jõudsin enne lapse tulekut veel kiirelt uusi teadmisi omandada. Tervis on kõige alus ja selle eest hoolt kandmine minu täielik kirg!“