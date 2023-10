Suhe juuksurist kallimaga on aina tõsisemaks muutumas? Sanna Marini uus silmarõõm kolis ekspeaministrile lähemale

Kuigi Soome peaminister pole enam Sanna Marin kütab tema eraelu siiski põhjanaabrite juures kirgi. Viimasel ajal on Marini ja tema juuksurist kallima suhe aina tugevamaks ja tõsisemaks muutunud. Väidetavalt käivad nad koos pidudel ja neid on korduvalt nähtud käsikäes jalutamas. Nüüd on Marin ja tema silmarõõm viinud oma randevuu järgmisele tasemele ja leidnud endale lähestikku elukohad.