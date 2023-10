Hääleta oma lemmiku poolt! NOËP ja Gameboy Tetris panevad end Red Bull Soundclashi eel proovile

Red Bull SoundClash on ainulaadne muusikaline sündmus, mis ületab tavapäraseid live-muusika raame. Artistid astuvad üles kahel vastanduval laval ning võistlus ise kulgeb läbi nelja erineva vooru. Show muutub iga vooruga aina kuumemaks, viies publiku plahvatuslikult põneva finaalini. See on pidu, kus põimuvad omavahel muusika ja loovus ning mis pakub kõigile absoluutselt unustamatu elamuse! Juba 4. novembril lähevad Red Bull Soundclashil vastamisi Gameboy Tetris ja NOËP.