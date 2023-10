Jõulupühadeni on natukene üle kahe kuu minna ning prints Harry ja Meghan Markle on oma pühadeplaanid juba paika pannud. Selgub, et Ameerikas resideeruva Sussexi hertsogi perekond ei plaani tänavu pühi Ühendkuningriigis veeta ja jätavad oma otsusega kuningas Charles III pika ninaga.