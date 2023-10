KUULA | Sügisele võimsalt vastu! Räpiduo Clicherik & Mäx andsid välja uue täispika albumi „Paksud“

Artistid ise on iseloomustanud oma plaati kui introspektsiooni – elu tõusudest ja mõõnadest, võrreldes seda Ameerika mägedega. „Elu on olnud sel perioodil täielik rollercoaster. Oleme vahepeal inimestena palju küpsemaks saanud ning seda on kuulda ka meie muusikas. Saundiliselt on „Paksud“ palju küpsem, tehnilisem ja nutikam kui kunagi varem. Lüürikad on mõnes loos kohati väga sügavad ja elulised. Samas mõnes loos võib leida väga lõbusat ning ennast mitte liiga tõsiselt võetavat sõnumit. Just ükspäev rääksime, et see viimane album tundub ikka nii „päris“ ja tõsiseltvõetav võrreldes sellega, mis oli kui me alustasime. See on kõige ehtsam Clicherik & Mäx, mida sa kuulnud oled. 100 protsenti meie. Oleme uhked,“ lisab bändiliige Mäx.