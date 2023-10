Mihkel Raud külastas maailma suurimat kontsertpaika: see oli peaaegu religioosne kogemus

Mihkel Raud külastas Sfääri neljapäeval, kui seal esines U2. „Kontsert oli üsna uskumatu, seda kõike on sõnades või fotode abil keeruline edasi anda - inimesel tuleb selle asja sees olla, et aru saada, mida tegelikult koged.“

Mihkel tõdes, et kontsert ületas kõik ootused, mis olid niigi juba väga kõrged. „Soovitan kõigil, kel vähegi võimalik, Sphere’i ja U2 showd kindlasti külastada. Olen kuulnud, et U2 kontserte plaanitakse vist juurde lisada, sest publikuhuvi on tohutu.“

Raua jaoks ei olnud eriline ainult kontsertpaik, aga ka esineja. „Minu kui eluaegse U2 fänni jaoks oli see kõik peaaegu religioosne kogemus.“

Maailma võimsaim ja uhkeim lava valmis seitsme aastaga ning selle ehitamiseks kulus 2,19 miljardit eurot. Uhke kontserdipall on 111 meetrit kõrge ja 157 meetrit lai, mahutab 17 600 inimest ning selles on maailma suurim LED-ekraan. Las Vegases asuv Sfääri hoone on tõeliselt silmapaistev ning selle arhitektuur on toonud nii kohalikke kui ka turiste sellega tutvuma.

Sfääris on 17 600 istekohta ja nendest 10 000 pakuvad publikule sellist helisüsteemi elamust, mis võimaldab kogeda ja tunda muusikat enneolematul viisil. Hoone alumisel korrusel on lava ja selle taustal laiubki kõrge resolutsiooniga LED-ekraan, mis ümbritseb publikut ja olenevalt istekohast täidab see ära kogu vaatevälja. Kokku on ekraanil 268 miljonit pikslit.