Kodumaa edukad on automaksust eriarvamusel. Ewe Riistop kavatseb Bentley Eestist minema viia, Koit Toome ei ole teemaga üldse kursis

Laulja Koit Toome tunnistab, et ta ei ole jõudnud ennast automaksu teemaga kurssi viia: „Kuna lõplikku otsust pole vastu võetud, ei kiirusta ka mina detailidesse süvenema,“ nendib ta. „Olen aru saanud, et automaks võib olla koormaks neile, kes soovivad osta uusi uhkeid autosid. Minu autod pole uhiuued,“ ütleb Koit ning lisab, et automaks ei pane teda oma sõidukitest loobuma ja kirg eriliste mudelite vastu jääb endiseks.

Lauljanna Anne Veski arvates ei taha ükski inimene uusi makse. Ta ütleb, et ei mõista, kui palju automaks suures plaanis üldse riiki aitab. „Auto on tarbeese, mida on paljudel inimestel igapäevaselt vaja. Kui me hakkame kõike maksustama, siis jõuame olukorrani, kus ka õhk pannaks maksu alla. Ma mõistan, et riigil on raske, aga lõpuks on rahvas see, kes kõik kinni maksab,“ räägib Anne.