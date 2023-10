„KAS TUNNED MIND?“ | „Kust te selle venna leidsite?“ Pahviks löödud villemdrillem kohtus inimesega, keda ta pole aastaid näinud

Kroonika saates „Kas tunned mind?“ oli külas muusik ja räppar villemdrillem, kodanikunimega Villem Reimann. „Ma olen imestunud. Ma ei ole jõudnud arvutada, aga võiks öelda, et 90% inimestest teadsid, mida neilt küsiti. Vaadates vanuselist läbilõiget, võib rahul olla küll. Viimastel aastatel on head tööd tehtud, et enda nime välja saada. Väga hea!“ reageeris villemdrillem sellele, kuidas rahvas ta ära tundis.