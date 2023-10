Savisaare hooldaja reaalsus oli mitu aastat: maksmata palk, kõned töövälisel ajal ja palve raamatut kirjutada

Endise tipp-poliitiku Edgar Savisaare hooldaja, kes peidab end pseudonüümi Carol Madisoo taha, kirjutas raamatu, mis valmistab meelehärmi Edgari lastele ja tema pikaaegsele abilisele Jelena Valmele.

Carol kinnitab, et raamatu kirjutamise idee tuli Edgarilt. Ta rääkis saates „Ringvaade“: „Kui Edgar oli meie seas, siis arutasime temaga, et tuleks panna kirja tema viimased eluaastad, need kui mina tema kõrval olin - kuidas ta elas, mis ta tegi. Et inimesed saaksid teada, milline ta tavalise inimesena oli, mitte ainult suure riigimehena. Ta ütles, et võib täiesti avatult kirjutada.“

Lastele aga raamat ei sobi. Edgari poliitikust poja Erki Savisaare arvates ei ole raamatu „Edgar Savisaare viimased aastad koos minuga“ väljaandmise kajastamine uudist väärt sündmus ja ta soovib, et isal lastaks rahus puhata. Carol aga leiab, et Erkil on valus lugeda raamatus olevat tõde. „Edgar puhkabki rahus. Raamatus ei ole Edgari kohta mitte midagi halvasti kirjutatud,“ lausub Carol. „Loomulikult on Erki raamatu vastu, sest seal on kirjas tõde, kuidas lapsed suhtusid oma isasse, ja ka kõik, mis toimub isatalu ümber.“

Küsimusele, mida Carol arvab väitest, et ta soovis palga, mida Edgar ei maksnud, pärijatelt sisse nõuda, vastab ta: „Ma ei kommenteeri seda teemat, see ei ole selle raamatu kontekstis kindlasti oluline. See on minu ja laste vaheline isiklik teema.“