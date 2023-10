Kuningas Charles ei saa skandaalse minevikuga vennast nii lihtsasti lahti, kui oleks lootnud. Ekspert selgitab

Prints Andrew sattus skandaalikeerisesse mõni aasta tagasi, sest oli seotud Jeffrey Epsteini juhtumiga. Buckinghami palee teatas 2019. aasta sügisel, et prints Andrew kuninglikud kohustused peatatakse mõneks ajaks, ning 2020. aasta mais teatati, et Andrew loobub Epsteiniga sidemete pärast kõigist oma avalikest rollidest.

Viimastel kuudel on spekuleeritud, et kuningas Charles on üritanud Andrew’lt ära võtta õigust Windsori lossis elada. Kuninglik ekspert väitis, et kuningas Charles ei saa venda Windsorist nii lihtsalt välja tõsta, sest Windsori loss ei kuulu kuningale. Loss kuulub Crown Estate’ile.