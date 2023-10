Pikk abielu sai ootamatult läbi: näitleja Meryl Streep on juba kuus aastat olnud abikaasast lahus

Näitlejanna ja tema skulptorist kaasa abiellusid 1978. aastal, kuid sel nädalal selgus, et nad on viimased kuus aastat elanud teineteisest lahus. Tõsiasja, et Meryl ja Don on oma 45 aastat kestnud kooselu eraldi jätkata, kinnitas näitlejanna esindaja. „Don Gummer ja Meryl Streep on olnud lahus rohkem kui kuus aastat. Nad jäävad alatiseks teineteisest hoolima, kuid nad on otsustanud eraldi edasi minna,“ sõnas Meryli esindaja väljaandele Page Six.