Beebiootel Helen Adamson oma elukaaslasest ja lapse isast: ta on tõesti mu unistuste mees

Kui Helenit kohtab üsna sageli seltskonnaüritustel ja ta on aktiivne sotsiaalmeedias, siis Rene eelistab hoida varju. „Me pole kunagi püüdnud otseselt oma suhet varjata, aga meie ühine otsus on, et me suhtest ajakirjanduses ei räägi. Ma ei jaga ka sotsiaalmeedias midagi oma partneri kohta, sest ta ei ole avaliku elu tegelane. Me vastastikku austame teineteise vajadusi - tema seda, et mina soovin mõnel üritusel koos käia, ja mina seda, et tema ei soovi nõnda pildis olla nagu mina,“ selgitas Helen värskes usutluses.

Veel rääkis lauljanna lapsesaamise otsusest lähemalt. Helen avaldas, et tema jaoks pole lapse saamine olnud kunagi omaette eesmärk. „Olen soovinud alati emaks saada, aga ainult juhul, kui mul on turvaline ja kindel suhe, kuhu laps saada. Siit ka põhjus, miks me saame oma esimese lapse alles nüüd, kolmekümnendate keskpaigas. Meie mõlema jaoks on lapse saamine olnud väga teadlik otsus,“ sõnas Helen.

Ta tunneb, et Rene pakub talle palju head. „Olles nüüdseks neli ja pool aastat suhtes olnud ja nähes, et suhe saab päriselt muutuda ajas paremaks, sügavamaks, lähedasemaks ning pakkuda tõelist hingerahu, tean: olen teinud väga õige valiku. Minu elukaaslane on tõesti mu unistuste mees, sest mu unistuste mees on see, kellele saan loota, kes päriselt on valmis suhtesse panustama, võtma vastutust ning vajadusel tegema ebamugavaid muutusi, et paarisuhe saaks areneda ja kasvada,“ tõdes lauljanna.