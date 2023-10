Anne Veski ei mõista, kui palju automaks riiki aitaks: kõike maksustades jõuame olukorrani, kus ka õhk pannakse maksu alla

Laulja Anne Veski, kes keerab Jeep Grand Cherokee rooli, ei kavatse automaksu pärast autot vahetada. „Usun, et minu maks ei tule suur, kuna auto on seitse aastat vana,“ lausub Anne. Ta on oma maasturiga väga rahul, kuna see töötab tõrgeteta ja on talvistes teeoludes turvaline.

Töökindla autoga on ta nii rahul, et ükski maks ei lahuta teda sellest. Veel avaldab Anne Kroonikale, et tema arvates ei taha ükski inimene uusi makse. Ta ütleb, et ei mõista, kui palju automaks suures plaanis üldse riiki aitab. „Auto on tarbeese, mida on paljudel inimestel igapäevaselt vaja. Kui me hakkame kõike maksustama, siis jõuame olukorrani, kus ka õhk pannaks maksu alla. Ma mõistan, et riigil on raske, aga lõpuks on rahvas see, kes kõik kinni maksab,“ räägib Anne.