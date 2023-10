KLÕPS | „See ei meenuta ju üldse The Rocki.“ Dwayne Johnsoni vahakuju tekitas fännide seas pahameelt

Esmalt märkasid fännid, et kui Dwayne’il on pisut tumedam nahatoon oma Samoaga seotud juurte tõttu, siis muuseumisse jõudnud vahakujul seda pole ja ta näeb näitlejannast heledam välja. Suur hulk fänne arvavad samas seda, et The Rocki vahakuju näeb rohkem välja nagu tema „Kiirete ja vihaste“ kaasnäitleja Vin Diesel.

Dwayne Johnson ja Vin Diesel sattusid hiljaaegu suurde tülli ja nad jagasid omavahel meedias maid. Fännide arvates meenutab The Rocki vahakuju aga Vin Dieselit seepärast, et kuju tegijad püüavad niimoodi kahte näitlejat lepitada. „Kas nad proovivad The Rocki ja Vin Dieseli tüli lõpetada sellega, et nad teevad kaks-ühes vahakuju?“ säutsus üks fänn sotsiaalmeedias.

Kuigi kuju pole totaalselt nässu läinud ja teatud sarnasused The Rockiga on sel olemas, on fännid tulivihased, et Prantsusmaa muuseum arvas, et taoline elusuuruses vahakuju on esinduslik toode, mida külastajatele näidata. Kujus pettunud The Rocki fännid ujutasid Musee Grevini Instagrami konto postitused oma pahaste kommentaaridega üle. „Miks ta nii hele on? Ja millal te selle kuju korda teete?“ kirjutas näiteks üks pahur muuseumikülastaja. „See ei meenuta ju üldse The Rocki,“ kirjutas teinegi.