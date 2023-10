Rihanna plaanib comebacki! Popstaar sõlmis mitmekümne miljoni naelase lepingu oma uue tuuri jaoks

Popstaar Rihanna viimane album „Anti“ nägi ilmavalgust seitse aastat tagasi ning vahepeal pole mitmekümne miljoni kuulajaga artist uut muusikat välja andnud. Selle asemel on ta keskendunud oma räpparist kallimale A$AP Rockyle ja toonud ilmale kaks vahvat poega - RZA ja Riot Rose’i.

Nüüd on ta aga koos oma tiimiga plaanimas võimsat tagasitulekut muusikamaastikule. Briti väljaanne Mirror kirjutab, et Rihanna sõlmis meelelahutusettevõtte Live Nationiga 32 miljonit naela väärt lepingu, et tulla oma comeback tuuriga publiku ette aastatel 2024-2025. Väidetavalt on lauljannal salves ka kahe uue albumi jagu materjali.

„Rihanna mõtleb vaikselt comeback tuurile pärast seda, kui ta Live Nationiga lepingu sõlmis. Leping sõlmiti, et maailmaturnee korraldada ja tema loominguline tiim on juba Los Angeleses vaikselt tööle asunud, et kogu turnee kokku panna samal ajal, kui Rihanna lapsi kasvatab. Ta läheb live sõudega publiku ette kohe, kui ta on valmis taas tööle asuma," teadis üks allikas väljaandele rääkida.

Rihanna ja tema räpparist kallim A$AP Rocky said selle aasta augustis oma teise poja Riot Rose’i vanemateks. Poolteist aastat varem sündis nende esimene poeg RZA. Viimasel ajal ongi Rihanna rohkem oma perekonnale pühendunud, kuid jätnud oma muusikakarjääri enda tiimi hoolde. Samas ei ole Rihannal areenile naasmisega kiiret, kuna isegi ilma maailmaturneeta on ta edukas. Viimastel kuudel on temast saanud miljardär ja maailma rikkaim naismuusik. Samuti on edukas tema kosmeetikafirma Fenty Beauty.