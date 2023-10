KROONIKA PODCAST | Heidy Tamme: lahkusin Eestist, sest kui pead kogu aeg kellegagi võistlema, pole see minu jaoks

„Kui sa pead pidevalt ennast kehtestama ja tõestama ning koguaeg võistlema kellegagi, siis pole see minu jaoks. Minu põhimõte on, et ükski kunstnik ei peaks võistlema, sest sinu pill muutub mõõgaks. Mina tahan lihtsalt laulda, musitseerida, olla õnnelik ja teha inimesi ise õnnelikuks,“ meenutab muusik Heidy Tamme aega, kui lahkus Eestist Soome.