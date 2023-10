VIDEO | Pead norgu ei lase! Superstaarisaatest välja langenud Meelis Kesperi: ma sain siit kõik, mis tegelikult tahtsin

Intervjuud andes naeratas Meelis ja paistis heas tujus olevat. Kuidas tundis ta end pärast välja langemist tegelikult? „Ma olen rõõmus küll. Ma olen rõõmus teiste üle. Praegu pigem rõõmus selle kogemuse üle, mu maailm ikkagi ei varisenud kokku nüüd selle pärast. See lihtsalt oli mega võimalus ja ma lihtsalt sain seda nautida. Nagunii kõik lähevad koju peale ühe inimese. Ma teadsin, et see tuleb. Siin on väga palju andekaid lauljaid, kellest mina väga lugu pean ja vaatan alt ülesse,“ sõnas Kesperi Kroonikale.