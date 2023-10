Edukas ettevõtja Jaanus Rahumägi arvab, et automaks on naeruväärne: ma ei ole väga muretsenud

Oma ettevõttega ESC Global Security rahvusvahelises turvaäris tegutsev ettevõtja Jaanus Rahumägi (60) ütleb, et tema ei ole oma sõiduki tulevast automaksu veel välja arvutanud. Jaanus sõidab Aston Martiniga, milles tuksub 5,2-liitrine mootor ja mis maksis veerand miljonit eurot.

„Eesti automaks on naeruväärne, võrreldes teiste riikide omaga – see on ikka väiksem kui teistes riikides. Nii et ma ei ole väga muretsenud,“ sõnab Jaanus, kes on, olgu märgitud, ka maksu kehtestanud Reformierakonna liige.

„Ei puutu siia Reformierakond ega midagi,“ sõnab Jaanus. „Ma lihtsalt tean täpselt, mis automaks on teistes riikides, näiteks Soomes, Kreekas või kus tahes. Need on hoopis teised kategooriad. Ma ei saa päris täpselt aru, mille pärast siin muretsetakse. Need automaksud, mis mujal on kehtestatud – Eesti automaks ei jõua sinna lähedale ka mitte. Näiteks mõnes riigis maksad sellise auto eest, millega mina sõidan, veel topelt. Ega mul rohkem olegi midagi öelda.“

Taolise Aston Martini, millega sõidab Jaanus Rahumägi, rooli keerab ka filmikangelane agent 007 ehk James Bond viimase Bondi filmi „Surm peab ootama“ treileris. See on Aston Martini 2020. aastas mudel. Kuna siinmail oli veel 2021. aasta alguses selline Aston Martin ainuke, siis autot siin registreerides tegi Maanteeamet tüübikirjelduse just Rahumägi auto järgi.

Mida arvavad teised Eesti kuulsused automaksust? Mida nad oma autodega plaanivad teha? Loe Koit Toome, Jaanus Rahumäe, Raivo Heina, Kristel Voltenbergi ja teiste tuntud eestlaste mõtteid automaksust pikemalt edasi SIIT!