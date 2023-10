Paris Hiltoni fännid on tema beebi tervise pärast ekstreemselt mures: palun viige ta lastearsti juurde

„Minu kalleima ingel-beebi Phoenixi esimene kord New Yorgis,“ kirjutas Paris piltide pealkirjaks. Piltide alla on jäetud tuhandeid kommentaare, millest osad inimesed väljendavad muret lapse tervise osas, teised mõistavad hukka negatiivsete kommentaaride autoreid ja kolmandad kritiseerivad Parist emana.

„Ilusal lapsel on põletik. Palun viige oma laps lastearsti juurde,“ on üks inimene pildi alla kommenteerinud. „Ma olen kindel, et ta (Paris) käib lapsega lastearsti juures visiitidel. See on ta esimene laps, niiet olles esimest korda ema, ta kindlasti käib igat väikest detaili koktrollimas. Inimesed võivad olla julmad ja sinna ei saa midagi parata, et nad südametud on,“ on kommenteerinud teine.

Paris Hiltoni ja tema abikaasa Carter Reumi imearmsa poja täisnimi on Phoenix Barron Hilton Reum. Beebi tuli siia ilma läbi surrogaatema jaanuaris.

Ka esimene postitus beebiga juulis tekitas meedias furoori, sest piltidelt nähtu pani tuhandeid naisi muretsema ema-poja vahelise suhte pärast.

Kõnealustel fotodel istub Paris oma kodu esikus põrandal ning hoiab poega süles. Piltide postitamisel on ka kindel põhjus - nimelt sai Phoenix üleeile kuuekuuseks. „Ta on minu maailm ja teeb minu elu täiuslikuks. Ma ei suuda ära oodata neid maagilisi momente, mida me hakkame koos läbi elama. Emme armastab oma inglibeebit väga,“ seisab Parise postituse pealkirjas.

Endise tõsielustaari jälgijad märkasid fotodelt ja lühikesest klipist seda, et Paris pole päris sõbraks saanud beebi hoidmisega. Loomulikult on tekkinud ka spekulatsioon, et staar ei olegi see, kes Phoenixi eest igapäevaselt hoolitseb. „Kas ma olen ainus, kelle arvates on Parisel on ebamugav teda hoida... Nagu ta ei teeks seda väga tihti,“ seisab ühes pea kakssada meeldimist saanud kommentaaris.