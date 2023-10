Ettevõtja Ain Hanschmidtil on edukas hobi: olen golfiväljakul väga palju raha teeninud

Ain Hanschmidt avaldas intervjuus, et isegi kui golf on väga stressirohke mäng, kasutab tema seda stressi leevendamiseks. „Golfis on mul kolm elueesmärki, millest kaks on täidetud. Esimene eesmärk oli hole in one (raja läbimine ühe löögiga – toim). Olen löönud kaks hole in one’i. Mängin golfi alates 1994. aastast ja esimese hole in one’i lõin 2019. aastal Niitvälja 13. rajal. Teise lõin kaks aastat hiljem 8. juunil Jõelähtme 8. rajal.“

Ain Hanschmidt tõdeb, et üks soov on tal golfirajal veel täitmata. „Tahaksin, et mu golfisving paraneks. Et mäng tuleks paremini välja.“ Aga loobuda töö tegemisest, et ainult golfi mängida – seda ta ka ei kavatse. „Proovisin mingil ajal kaks kuud järjest golfi mängida ja sain aru, et see ei ole minu loomusele.“ Golfimäng ei ole aga ainult sportlike saavutuste parandamiseks ja meelelahutuseks - väljakul saavad kokku edukad ja ettevõtlikud inimesed. Ka Hanschmidt tunnistab, et golfioskus on tulnud talle ka rahaliselt kasuks.

„Olen golfiväljakul väga palju raha teeninud. Meil on pikaajalised traditsioonid suurte pankade presidentidega – mängime igal aastal koos golfi. Oleme elu jooksul koos äri teinud ja nüüd mängime golfi. Golfis on nii, et sa ei suuda seal oma iseloomu varjata, see on niivõrd emotsionaalne mäng. Kui oled viis tundi kellegagi väljakul, siis iseloom lööb varem või hiljem välja.“

