FOTOD | Helir-Valdor Seeder ja Jüri Ratas jagavad aiamaadel ühist huvi: rõõmus ka selle üle

Helir-Valdor Seeder jagas enda kõrvitsasaagist toredat klõpsu kaks nädalat tagasi. „Öökülmad on saabumas ja aeg on looduse ande kokku korjata. Suve alguses tundus, et saak jääb kesiseks aga soe ja mahlakas suve lõpp andis siiski lopsaka saagi,“ kirjutas Seeder postituse juurde.