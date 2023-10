Augustis panid eestlanna Helena Koivu USAs elavad sõbrannad püsti rahakorjanduse selleks, et põhjanaabrite hokitähest Mikko Koivust suure käraga lahutanud naine saaks oma laste juurde Soome sõita. Nüüd on aga sotsiaalmeediasse jõudnud kaadrid sellest, et eestlanna on tagasi USAs.