ÜLEVAADE | On temal üldse luukeresid kapis? Terve karjääri vältel skandaalidest eemale hoida suutnud Hugh Jackmani tegelik taust

Kuigi ka Hugh Jackmani (55) habemes võib näha juba halli, on ta ennast pidevate treeningute ja tervislike eluviisidega heas vormis hoidnud. Nagu vallatud naised ütlevad: „Ikka täitsa kompu!“ Juba on meedias käimas kõva spekuleerimine, et Hugh pole poissmehe tüüpi, talle meeldib tulla koju, kus teda ootab armas naisuke.