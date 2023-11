Tõeline väljakutse! Liisa Pulk astub Raimond Valgrest valminud etenduses üles mitmes rollis: viies naises on äratuntav ühisosa

Vabakutselise näitleja Liisa Pulga (38) üks tuntumaid osatäitmisi on komöödiasarjas „EnsV“ peretütar Pille. Ta ütleb, et vabakutselise rutiinivaba elu annab võimaluse kohtuda erinevate teatrikunstiloojatega ja viib paikadesse, kuhu muidu ei satuks. Näiteks teatri Must Kast ja Paide Teatri koostööna valminud lavastuse „Carmen“ jaoks õppis ta hiljuti neljarattalistel rulluiskudel uisutama.