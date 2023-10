Varem on noor artist võtnud just selle kehaosa oma sotsiaalmeedias jutuks seetõttu, et üks TikToki kasutaja kommenteeris 2021. aastal ühe tema video alla, et Helezal on „veider nina“. Lauljatar paljastas, et ta on pidanud selle kehaosaga läbi elama pika ja traumeeriva teekonna, sest 19-aastaselt sai ta ööklubis sõbra sünnipäeva tähistades valusa obaduse.