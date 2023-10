Vene meedia: Alla Pugatšova lahkus koos lastega Iisraelist ja leidis uue ajutise koduriigi

Samad väljaanded väidavad, et primadonna ja tema noorimad lapsed veedavad järgmise aasta antud sihtkohast, kuid Vene meediast tulnud informatsiooni Pugatšova kohta tuleks võtta skeptiliselt. Pärast seda, kui olukord Iisraelis eskaleerus on idanaabrite väljaanded teatanud, et lauljatar on kolinud perega Lätti, siis otsustati, et nad on hoopis Bulgaarias. Siis spekuleeriti, et äkki otsustasid Pugatšova ja Venemaa režiimi kritiseerinud Maxim Galkin ikkagi kodumaale naasta. Seni on aga kõik kuuldused ja uudisnupud osutunud valedeks, kuid rahvusvaheliste väljaannete sõnul võib Küprosele kolimisel olla tõsi taga.