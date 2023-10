Räppar Beebilõusta endine kihlatu ning lapse ema Ingrid Mänd avaldab, et vaevles aastaid ränkade toitumishäirete käes. „Olin sealmaal, et olin valmis endalt elu võtma. Ma reaalselt vihkasin ennast. Imestan, et üldse ellu jäin. Hommikuti tegin silmad lahti ja mõtlesin, et miks ma need avasin,“ tunnistab Mänd.