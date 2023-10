Fännid, rõõmustage! Ed Sheeran annab järgmisel suvel ühe kontserdi ka Baltikumis

Kontsert on osa tema rekordilisest „+ – = ÷ x“ tuurist (The Mathematics Tour) ning toimub unikaalsel 360-kraadisel laval. 2024. aasta suvel annab Ed Sheeran Baltikumis vaid ühe kontserdi ning see toimub Kaunases. Lisaks Sheeranile astub lavale ka Calum Scott ning on üsna tõenäoline, et ta ei jää ainsaks külalisesinejaks.

Piletid sellele kontserdile on saadaval vaid SIIT registreeritud kasutajatele ning üks kasutaja saab osta kuni kuus piletit. Loe lisainfot reeglite kohta veebilehelt SIIT!

Peale viie aasta pikkust pausi tuleb globaalne megastaar tagasi Baltikumi oma kõige muljetavaldavama tuuriga seni. Kontserdikülastajad näevad fantastiliselt üles ehitatud 360-kraadilist lavadisaini, mis annab liikudes võimaluse artisti näost näkku näha ja mille kohale on riputatud kuus topeltkülgedega medikakujulist ekraani, mis pakuvad lähivaateid istekohtade omanikele. Lisaks annavad lauludele omalt poolt erilisust juurde pürotehnilised efektid.

Mathematics Touri sisu on selge: esitleda Sheerani viimase 12-13 aasta parimaid palasid. Seetõttu koosneb kontserdil esitatavate lugude nimekiri tema karjääri suurimatest hittidest: „Shiver“, „The A Team“, „Castle on the Hill“, „Thinking Out Loud“, „Photograph“, „Perfect“, „Shape of You“, „Bad Habits“, „Sing“, „You Need Me, I Don’t Need You“, „Eyes Closed“, „Overpass Graffiti“, „Galway Girl“ jne.

Õnnelikud varasemad kontserdikülastajad on kirjeldanud Ed Sheerani ülesastumisi nii: „See kontsert jääb veel pikaks ajaks meelde.“

„Kontsert on unustamatu, ma ei muudaks selle juures mitte midagi. Sellised kogemused on tõeliselt fantastilised.“

„Kui on üks kontsert, millest ei tahaks üldse ilma jääda, siis on see Ed Sheerani oma.“