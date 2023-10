49-aastane Jimmy Fallon on üks kuulsamaid saatejuhte USAs, kuid tema soomlannast abikaasa oli Hollywoodis ühel hetkel oma mehest isegi mõjuvõimsam. Nüüd kirjutab Iltalehti, et 56-aastasest Nancy Juvonenist pole ammu midagi kuulnud olnud ning sellel on oma põhjus.