„Ärge koju munema jääge, tulge kohale!“ A-Rühma uue albumi esitluskontserdil astuvad üles mitmed armastatud artistid

„Kui läks aruteluks, et keda tahame oma esitluskontserdile esinema, siis NKN oli esimene, kes meile pähe tuli, kuna tegemist on värske ja omanäolise kambaga Eesti hip-hopis. Loodame, et mõni meie kuulajatest paneb tähele ja leiab samuti nende muusika üles,“ rääkis Kozy.

NKN on post-irooniline hip-hop ansambel, kes kahe aastaga välja andnud üheksa albumit. Muusikakriitik Lauri Tikerpe on Eesti Ekspressi veergudel bändi muusikat kirjeldanud järgmiselt: „siin on elutervet sarkasmi, argiselt teravaid tähelepanekuid ja lihtsalt teadvuse vaba voolu“.

„A-Rühmaga koostöö on REDELile olnud äärmiselt meeldiv - korduvalt on võhivõõrad inimesed tänaval ligi tulnud ja kiitnud, et just „Meeslaps“ on uuelt plaadilt nende absoluutne lemmik! Aitäh, kiitus on mõnus! Reedel kuuleb seda kompromissitut bängerit esmakordselt ka laivis - ärge koju munema jääge, tulge kohale,“ kommenteeris REDELi liige Indrek Vaheoja.

REDEL on Winny Puhhi koosseisust tuntud Indrek Vaheoja ja Kristjan Odeni duo, kes osalenud ka Eesti Laulul. Enda sõnul on nad „väga lõbusad inimesed, kellele meeldib inimestele heameelt teha“.Kristel Aaslaid on muusikamaailmas tegev eelkõige alternatiiv-popi bändi Gram-of-Fun lauljana, kes pälvis Eesti Muusika Auhindadel nii Aasta ansambli kui ka Aasta debüütalbumi auhinna. Lisaks tegutseb ta ka muusikalistes koosseisudes Öed ja Avoid Dave.

Päär Pärenson ehk MC J.O.C. on Eesti näitleja, tantsija, koreograaf ja räppar, kes tegutsenud ka ansamblite Def Räädu ja Bashment Kingz Sound’i solistina.

Kuula A-Rühma uut albumit SIIT!