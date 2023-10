„Juhatuse liige (Jürgensoni naine - toim) andis soovituse, et võiks filmi nautima minna. Ma olin, et loomulikult teeme ära. Martin Scorsese uus meistriteos(„Lillekuu tapjad“ - toim), soetasin kiiruga piletid, läksime kohale, mis see oli reede õhtu vist,“ meenutas Jürgenson plaane, mis algasid vägagi positiivsel noodil.