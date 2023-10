Britney Spears meenutab oma peagi ilmuvas elulooraamatus oma teismeiga. Kuigi tema hilisem poiss-sõber Justin Timberlake kelkis avalikult, et just tema oli see, kes võttis Britneylt süütuse, siis nüüd paljastab lauljatar, et ta astus vahekorda esimest korda juba 14-aastaselt ehk aastaid enne seda, kui ta Justiniga üldse käima hakkas.