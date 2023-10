Ott Lepland paljastas, milline auto tal on: varem sõitsin pikalt Jaguariga, nüüd on...

Kuna Ott on meedias palju figureerinud oma eraelu tõttu, siis uuriti loomulikult tema praeguse suhtestaatuse kohta. Laulja pidi tunnistama, et tema süda on hetkel täitsa vaba. Samuti paluti artistil võtta sõna ka vägagi päevakajalise skandaali kohta ehk mees pidi valima Brigitte Susanne Hundi ja blogija Malluka vahel. „Oh, joppenpuhh! Vot see on keeruline! Võib-olla Mallukas äkki?“ jäi Ott mõtlikuks, kuid tundus, et ta on vähemalt kursis naiste skandaalidega.