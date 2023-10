TELETOP | Läänerindel muutusteta ehk kas tõesti hakkab teleedetabel hooajaks paika loksuma?

Nii on pärast paarinädala tagust üllatust, kui TOPis haaras esikoha saade „Ma näen su häält“, suutnud ETV hittsaade „Pealtnägija“ siiski püsida teist nädalat järjest esikohal. Eelpool mainitud Kanal2 häälesaade on siiski kohe kõrgel 2. positsioonil.

Võrreldes üle-eelmise nädalaga on 3. koha pidanud loovutama „Kuldvillak“, kelle asemel tõusis nüüd pronksikohale uudistesaade „Aktuaalne kaamera“, lükates mälumängusaate 4. kohale. Tavapäraselt on TOP10 seas kõik ülejäänud saated ERRi omad, ainus erinevus nendes on, et TOPist on kadunud „Sinu uus sugulane“, mille asendas möödunud nädalal ETV spordisaade.