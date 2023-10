Kas Grete Paia on uues muusikavideos alasti? Lauljatar selgitab, kuidas asjalood tegelikult on

Kaks nädalat tagasi lasi lauljatar Grete Paia välja uue singli „Võluväel“, millele ta valmistas muusikavideo täitsa ise. Mitmest kaadrist võib aga tunduda, et kaunis naine on otsustanud kodukootud videos rinnad paljastada. Nüüd selgitas Grete, et nii see ikkagi päriselt polnud.