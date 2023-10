Carmen Joala jaoks oli väiksena vanaisa Jaagu käitumine vahel häiriv: minu peast käis läbi mõte: „Ee, okei, ole siis selline?!“

Carmen tunnetas enda sõnul juba lapsena, et vanaisa töö tõttu saadab nende pere avalik tähelepanu ja et midagi on justkui teisiti.

Samas tunnistab ta, et olukord, kus vanaisa kõndis Selveri kulinaarialeti ette ega võtnud kunagi järjekorranumbrit – kuna teda teenindati alati nagunii eelisjärjekorras –, oli pigem häiriv. „Minu peast käis tol hetkel läbi mõte: „Ee, okei, ole siis selline?!“ Tagantjärele mõeldes oli see tegelikult armas – vanaisa teadis ja tunnetas, mis tema „eelised“ elus on, ja see oli vaid üks pisike nendest.“

Carmen arvab samas, et vanaisa pigem hoidis oma perekonda avaliku tähelepanu eest.

Kui Jaak Joala surmast möödus 2020. aastal kuus aastat, andis Carmen Kroonikale oma esimese avaliku intervjuu. Toona rääkis neiu, et tema eneseotsingud alles kestavad ja pole üldse teada, kuhu need ühel päeval välja jõuavad. Loomulikult rääkis ta ka oma suhtest vanaisaga.

„Olin temaga alati lõpuni aus. Olin selline lapselaps, et kui kuskilt midagi kuulsin, mida keegi mu vanaisa kohta rääkis, olin kõpsti vanaisa juures ja kandsin talle kõik ette. Mõni asi, mida kuulsin, oli liiga isiklik ja teadsin, et vanaisa ei tahtnud, et sellistest asjadest räägitaks. Käisin siis ja kitusin talle ära, kes on ebausaldusväärne. (Muigab.) Vanaisa ei muutnud oma käitumist nende inimeste suhtes, küll aga võttis hoiaku. Rääkisin vanaisale alati kõik ausalt ära ja ta teadis, et lajatan otse, nii nagu tuleb. Eks ta sai aru, et ma ei reeda teda kunagi, ja teadsin, et ka tema ei reetnud mind kunagi. Aga ta võttis alati teadmiseks. Ma armastasin teda väga ja tahtsin ainult parimat. Lähedasi ju tulebki hoida ja hoiatada halva eest,“ rääkis Carmen toona.