Meedia: Iisraelist põgenenud Pugatšova ja Galkin ostsid uues koduriigis ülikallist kinnisvara

Vene staaride uus kinnistu asub riigi suuruselt teises linnas Limassolis asuvas eliitelamukompleksis Tower One. Uhke kortermaja asub kohe mere ääres ja selle kõrguseks on 170 meetrit.

Meediaga suhelnud kohalikud elanikud ütlesid, et Pugatšova ja Galkin ostsid antud elamukompleksi kõige kallima pakkumise – see on kolmekorruseline katusekorter, millel on privaatne bassein ja 360-kraadine vaade. Tegemist on väga eksklusiivse hoonega, sest isegi kõige odavamad stuudiokorterid selles majas lähevad müügiks alates 635 000 eurost.