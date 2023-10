„Ma tahan väga Eurovisioonile minna, nagu absoluutselt iga artist, kes tunneb, et tal oleks seal midagi öelda. Mul on midagi öelda,“ märkis laulja intervjuus väljaandega „Gordon“.

Poljakova oleks kohe stardivalmis, kui poleks suurt takistust. „Mul on tõesti väga lahe lugu. See on eurohitt, mille on kirjutanud parim Rootsi autor, kes on kirjutanud palju laule Eurovisiooni jaoks,“ paljastas ukrainlanna.