Palju õnne! Kurt Cobaini tütar ja Tony Hawki poeg sõudsid abieluranda

Frances Bean Cobain ja Riley Hawk abiellusid 7. oktoobril Los Angeleses. Tseremoonia läbiviijaks oli rokkbändi R.E.M. solist Michael Stipe, kes on ühtlasi ka Francesi ristiisa. Pruudi ristiema on saatejuht ja näitlejanna Drew Barrymore.

Frances ja Riley on olnud suhtes vähemalt alates 2021. aasta jaanuarist. See on Francesi jaoks teine abielu ja peigmehe jaoks esimene.