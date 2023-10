Endine Paljas Porgand kurdab, et teda ei kutsuta kohtingutele: kas mehi hirmutab mu tuntus?

Cassia tunnistab ühes oma värskeimas postituses, et on viimasel ajal hakanud endale esitama küsimust: „Miks mind kohtingule ei kutsuta?“ „Minu jaoks pole küsimus, kas ma pole piisavalt hea, sest ma tean, et olen... Aga olen saanud pigem arvamusavaldusi, et mul on postkast raudselt mehi täis, aga ometi pole nii. Pole mulle ka väljas käies kordagi lähenetud,“ paljastas viimastel aastatel erinevate skandaalide tõttu meediakünnist ületanud Cassia.

Ta mõtiskleb edasi: „Kas mehi hirmutab mu tuntus või mis see on? Olen palju lugenud ka paradoksist, et ilusatele ja enesekindlatele naistele ei läheneta juba eos, sest mehed kardavad tagasilükkamist, kuna arvavad, et nendele [naistele] lähenetakse pidevalt ju niikuinii.“ Vastuoluline joogaõpetaja kinnitab, et lugu on hoopis vastupidine.

Kuigi esialgu võib tunduda, et suunamudija otsib iga hinna eest uut peikat, siis nii ei pidavat see olema. „See küsimus ei tule kohast, kus ma oleks seepärast kurb või tahaks deitida. Ei, ma naudin praegu täiega aega iseendale ja üksi olemist. Eks mu süda oli ikka pikalt reserveeritud ka,“ vihjas Cassia Roometile. Enne seda suhet oli ta mõnda aega ka Uku Suviste pruut.

„Lihtsalt reaalselt puhtalt huvist, mis värk sellega on. Mind huvitab. Naised, kuidas teil kogemused?“ uuris ta.

Hiljem on Cassia selgusele jõudnud. „Juba saingi vastuse: Kuna ma tean, et minu ideaalne mees tuleb niikuinii ja ma ei pea selleks midagi otseselt ära tegema, siis mu energia ei otsi kohtinguid niisama kõigiga. Kindlasti võib juhtuda, et lähen välja ka inimesega, kes ei ole mu tulevane mees, aga siis on tal mulle midagi õpetada või mind oma teel kuidagimoodi vaja edasi aidata. Ju siis pole abi vaja läinud veel,“ leiab ta.