Meelis Lao kirjutas enda elu 90ndatest raamatu: kui ma ütleks, et ma ei karda selle avaldamist, siis ma valetaks

Saatejuht Piret Laose küsimusele, kas tegemist on elulooraamatuga, vastab Meelis, et nii on. „See on põhimõtteliselt lood jah. Et ühest küljest võib seda kutsuda memuaariks, elulooraamatuks, aga teisest küljest [on raamatus välja toodud] sellised seiklusrikkad juhtumid läbi minu silmade.“

Robert Rooli küsimusele, et kas Meelis ei karda, et ta võib raamatu ja varem jutustamata lugudega kellegi harja turri ajada, vastab Meelis, et ta valetaks, kui ta ütleks, et ei karda. „Ma arvan, et ainult rumal inimene ei kardaks. [...] Igal asjal on oma aeg ja nüüd, kui ma seda ei tee, jääb see lihtsalt tegemata ja ajaloos tekib 10-aastane auk, millest ei teata.“