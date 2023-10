Endine telesaatejuht Aveli Jänes oma vastsündinud pojast: Johannes ütleb, et ta pole nii rahulikku last veel näinud

„Oleme armastavad ja õnnelikud lapsevanemad Gordonile, kes sündis 19. oktoobril. Johannes ütleb, et ta pole nii rahulikku last veel näinud. Tõesti, Gordon on hea magaja,“ lausub Aveli.

Johannesel on abielust laulja Kaire Vilgatsiga pojad Alfred Aleksander ja Mihkel Mattias ning tütar Karin Kerti. Varasemast kooselust on tal ka poeg Karl Gustav. Avelile on Gordon esimene laps.

Kroonika kirjutas Aveli Jänese ja tema muusikaprodutsendist kallima Johannes Lõhmuse pere suurenemisest lähemalt juunikuus.

Aveli ja Johannes tunnevad teineteist juba paarkümmend aastat, ajast, kui Aveli käis oma sõbrannade, õdede Triin ja Tene Sommeriga Johannese kodustuudios laulmas. Paar aastat tagasi tuli Johannese ja Aveli ühistel sõpradel idee nad kokku viia - neile korraldati õhtusöök-pimekohting. „Siis läks jälle aega mööda, aga ühel õhtul kirjutasin mina Avelile ja täitsa ausalt väljendasin talle, mida temas sellel õhtul nägin,“ sõnab Johannes, kelle „ülestunnistusele“ järgnesid pea kuuetunnised telefonikõned ja armumine.

„Sügavad ja avatud vestlused saadavad meid tänaseni. Oluline on tunne, et saame ennast täielikult avada ja jääda iseendaks,“ õhkas Aveli tollal, kes on juhtinud saateid „Teekond iseendani“, „Armastust otsides“ ja „Hooaeg“. „Tunnen ennast väga hästi selles beebiootuses, energiat on palju, et teha ka oma töid ja projekte,“ sõnas Aveli veel.