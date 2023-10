„Lahkumine oli tõesti nii ootamatu. See oli üks sekund, kus elu ja kogu maailm muutub absoluutselt teistsuguseks, sest tõesti see oli lihtsalt üks hingetõmme,“ meenutab Kai Jüri lahkumist. „Aga jah, mul ei olnud siis, ega ei ole olnud ka praegu sellist ülisuurt kurbust, ahastust, mingit sellist paanikat. Võib olla see on see Jüri energia, mis toetab.“