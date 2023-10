Seksikaim saade Eesti teles? Majadele hakkavad uut elu andma kuumad meesstripparid

Öösiti on Ben Cleary, Dan Paterson, Liam Black ja Malik Wills-Martin lavade tõmbenumbrid, päeval aga asjalikud töömehed, kes oma klientide igavad kodud koos sisekujundaja Kelly Stone’iga säravateks kõrbeoaasideks muudavad. Kuus tunniajast episoodi toovad vaatajani majad, mis muutuvad üle võlli kasiinodest inspireeritud koduks, kust ei puudu dekadentlikud lühtrid, pöörased baariletid ja kohandatud balustraadid... ning muidugi ka üks abstraktne kunstiteos särgita tantsijaga. Seda kõike peab nägema, et uskuda!

„Benil, Malikil, Liamil ja minul on ehitusvaldkonnas palju kogemusi,“ ütleb Dan, et enne tantsurühmaga Australian Thunder From Down Under liitumist tegid mehed ka muid, „maisemaid“ töid. „Kuigi oleme siin Ameerika Ühendriikides esinemas, tahtsime oma kätt proovile panna ka ehitusäris ning pakkuda oma klientidele parimat võimalikku renoveerimistööd.“