„Kaalul vaatab vastu ilus kahekohaline number!“ Kristina Pärtelpoeg paljastab oma uue keha ja suure muutuse tagamaad

Tallinnas üles kasvanud Kristina Pärtelpoja (29) tee sisuloojaks, raadiohääleks, telenäoks ja seltskonnatäheks on olnud käänuline. 17aastaselt jättis ta gümnaasiumi pooleli ja hakkas elama iseseisvat elu. Algus polnud lihtne. Pealegi on Kristinat tema eksootilise välimuse ja lopsakate kehavormide tõttu terve elu saatnud õelad kommentaarid - kellele on ette jäänud tema nahavärvus, kellele ta kehakaal.

Õelutsejate jõupingutused pole siiski suutnud takistada Kristina pürgimist kohalike suunamudijate ladvikusse. See on tal üsna hästi õnnestunud. Kristina teenib korralikult ja näiteks tänavu suvel oli ta üks osaline suures „suunamudijate sõjas“. Käesolev aasta on Kristinale märgiline ka seetõttu, et ta võttis end tõsiselt käsile, et saavutada oma unistuste vorm.