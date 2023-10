Palju õnne! Tõstja Mart Seim sai isaks

55 sentimeetrit ja 4830 grammi kaalunud uus ilmakodanik sündis Pelgulinna sünnitusmajas täna kell 9.13. Märkimisväärne on see, et alles eile tähistas Seim ise oma sünnipäeva - sportlane sai 33. aastaseks ehk tänane kingitus oli kindlasti tema jaoks kõige toredam.