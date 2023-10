Tanja Mihhailova-Saar oma abikaasast: me ei leidnud alguses üldse ühist keelt

Tanja ja Mikk kohtusid 2002. aastal „Chicago“ muusikalis. „Me ei leidnud alguses üldse ühist keelt. Ma sain temaga tuttavaks muusikali kaudu, aga tol hetkel me ei suhelnud üldse niimoodi. Paar aastat hiljem mängisime koos ka teises muusikalis abielupaari,“ meenutas Tanja.

Tanja sõnul ei leidnud Mikk kunagi kogu tiimiga ühist aega, et koos midagi teha. „Ta ütles pidevalt, et ei viitsi. Aastaid hiljem sattusime koos sama mänedžeri alla, alles siis saime rohkem jutu peale ja õppisin teda tundma,“ sõnas Tanja, et just siis mõistis lauljatar, et talle meeldib Miku huumorimeel ja temaga on, millest rääkida.

Lauljanna ütleb, et neil on Mikuga siiani hea füüsiline tõmme. „Meil on suur positiivne külg, et meil on väga sarnane huumorimeel, mis on nii tore. Minu jaoks on nii oluline naerda läbi elu ja otsida positiivseid külgi,“ ütles Tanja, et neil on olulisel kohal ka teineteisele vabaduse andmine.

„Me oleme täiskasvanud inimesed ja keegi ei muretse ette. Me mõlemad saame aru, et asjadel on tagajärg. Kõik on normaalsuse piirides,“ selgitas Tanja, et kui nad Mikuga vajavad aega omaette, siis mõlemad saavad sellest aru.