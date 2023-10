Britney Spearsi eksabikaasa väidab, et nad ei abiellunud purjus peaga igavuse pärast: tegelikult olime lihtsalt armunud

Britney Spearsi eksmees Jason Alexander lükkas tagasi Britney väite, nagu oleks Britney abiellunud Jasonga vaid seetõttu, et tal oli purjus ja igav. Selle asemel väidab Jason, et paari vahel oli päris, kaine armastus, vahendab TMZ.

Britney kirjutas raamatus, et nad olid enne abielu sõlmimist väga-väga purjus. „Inimesed on minult küsinud, kas ma armastan teda. Selgituseks: me ei olnud armunud,“ kirjutas ta teoses.

Jason vastas Britney kirjutatu peale, et see on jama, ja väidab, et nad olid armunud ja ei pruukinud alkoholi. Samamoodi on paari kirjeldanud ühes varasemas intervjuus neid laulatanud kirikuisa.